Nuestras accionesRelega la protección de los consumidores a un segundo plano

FACUA alerta de que la Ley de Unidad de Mercado fomentará paraísos regulatorios para las empresas

El texto aprobado en el Consejo de Ministros puede promover que las autonomías creen normas más laxas para atraer compañías.

FACUA.org
España-06/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que el proyecto de ley de Unidad de Mercado aprobado este viernes en el Consejo de Ministros fomentará paraísos regulatorios para las empresas.

La asociación advierte de que, con esta normativa, cualquier producto o servici

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