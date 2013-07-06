FACUA alerta de que la Ley de Unidad de Mercado fomentará paraísos regulatorios para las empresas
El texto aprobado en el Consejo de Ministros puede promover que las autonomías creen normas más laxas para atraer compañías.
FACUA.org
España-06/07/2013
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