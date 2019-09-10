FACUA alerta de un error en el portaequipajes de techo de color negro de algunos Opel Zafira C
La Dirección General de Consumo advierte de que este elemento del vehículo podría llegar a aflojarse, con el consecuente riesgo de accidente.
FACUA.org
España-10/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en el portaequipajes de algunos Opel Zafira C, en los modelos de 2012 a 2019, que podría provocar que se aflojase.
La Dirección General de Consumo informa de que el problema afecta concretamente a aquellos portaequipajes