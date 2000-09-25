FACUA alerta de un fraude en Internet que encarece desproporcionadamente el gasto telefónico
Los usuarios afectados pueden llegar a pagar más de 9.000 pesetas por la hora de conexión, tras la instalación de un programa para acceder a determinadas páginas web.
FACUA.org
España-25/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta de un fraude en Internet que encarece desproporcionadamente la factura del teléfono. Numerosas páginas web condicionan su visionado a que el usuario instale en su ordenador un programa