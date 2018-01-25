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FACUA alerta de un fraude mediante llamadas desde líneas de tarificación adicional extranjeras

Dejan llamadas perdidas desde teléfonos extranjeros con prefijos de Albania (355), Costa de Marfil (225), Ghana (233) o Nigeria (234).

FACUA.org
España-25/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los consumidores de un fraude mediante llamadas perdidas. El timo consiste en que el usuario devuelve una llamada que ha recibido desde líneas extranjeras de tarificación adicional. El timador obtiene como beneficio un alto porcentaje d

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