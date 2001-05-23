FACUA alerta de una falsa alerta de virus que circula por Internet instando al usuario a borrar un archivo del sistema operativo de Windows
Un correo electrónico alerta de un virus que "se activará el 1 de junio" para borrar "toda la información del disco duro". Pero en realidad el supuesto virus es un archivo (sulfnbk.exe) cuya eliminación puede causar daños en el funcionamiento del ordenador.
FACUA.org
España-23/05/2001
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