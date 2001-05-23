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FACUA alerta de una falsa alerta de virus que circula por Internet instando al usuario a borrar un archivo del sistema operativo de Windows

Un correo electrónico alerta de un virus que "se activará el 1 de junio" para borrar "toda la información del disco duro". Pero en realidad el supuesto virus es un archivo (sulfnbk.exe) cuya eliminación puede causar daños en el funcionamiento del ordenador.

FACUA.org
España-23/05/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta a los internautas de la existencia de un correo electrónico que circula por la Red advirtiendo de un falso virus que en realidad en un archivo del sistema operativo cuya eliminación pu

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