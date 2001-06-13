FACUA alerta de unos jabones con sustancias prohibidas que se venden por Internet
Varios países nórdicos han activado la Red de Alerta Comunitaria para informar de la venta de estos jabones racistas, que son utilizados por consumidores africanos y asiáticos para blanquear su piel.
FACUA.org
España-13/06/2001
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