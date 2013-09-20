FACUA alerta del ataque de Sanidad a enfermos graves con el copago del 10% de fármacos hospitalarios
La asociación señala que los argumentos del despilfarro y la racionalización del gasto que el Ministerio de Sanidad daba no justifican una medida injusta que atenta contra la salud de muchos enfermos.
FACUA.org
España-20/09/2013
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