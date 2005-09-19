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FACUA alerta del uso de una peligrosa toxina en tatuajes temporales de henna negra

La Federación espera la inmediata movilización de los inspectores de las comunidades autónomas una vez que la Agencia Española de Medicamentos ha ordenado la retirada del mercado de una henna negra sin etiquetar fabricada en EE.UU. y distribuida en España por una empresa malagueña.

FACUA.org
España-19/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta de la existencia en el mercado de tatuajes temporales de henna mezclada con una peligrosa toxina denominada para-fenilenodiamina (también conocida como p-phenylenediamine, para-fenilendiamina o pPD), que penetra en la san

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