FACUA alerta que algunas tarifas de Internet móvil pueden provocar facturas de cientos de euros
Varias compañías cobran en función de los Mb consumidos. No existe ninguna tarifa plana real, ya que tras superar un nivel de consumo, sube el precio o baja la velocidad.
FACUA.org
España-11/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que algunas tarifas de Internet móvil pueden provocar facturas mensuales de cientos de euros ya que varias compañías cobran en función de los Mb consumidos.
Así, con la tarifa diaria para smartphones u ordenador