FACUA alerta que con el euríbor de marzo, las cuotas de las hipotecas se han encarecido en una media de 66 euros en sólo seis meses
La Federación reclama al Gobierno una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia.
FACUA.org
España-31/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que con la nueva subida del euríbor, el encarecimiento medio de las cuotas mensuales de las hipotecas en los últimos seis meses se sitúa en 66,28 euros, 14,60 de los cuales son fruto sólo de la subi