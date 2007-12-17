FACUA alerta que la campaña 'Por cada año que lleves con Movistar, hablarás gratis una semana' es un fraude
Las llamadas no son gratis, la promoción sólo se aplica a conversaciones con otros Movistar y está condicionada a la permanencia de hasta 11 meses en la compañía.
FACUA.org
España-17/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción alerta a los usuarios que la campaña Por cada año que lleves con Movistar, hablarás gratis una semana es un fraude, el cual ha denunciado ante las administraciones competentes en materia de Consumo y Telecomunicaciones.
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