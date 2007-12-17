Nuestras accionesMás publicidad engañosa

FACUA alerta que la campaña 'Por cada año que lleves con Movistar, hablarás gratis una semana' es un fraude

Las llamadas no son gratis, la promoción sólo se aplica a conversaciones con otros Movistar y está condicionada a la permanencia de hasta 11 meses en la compañía.

FACUA.org
España-17/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta a los usuarios que la campaña Por cada año que lleves con Movistar, hablarás gratis una semana es un fraude, el cual ha denunciado ante las administraciones competentes en materia de Consumo y Telecomunicaciones.

Movis

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos