FACUA alerta que las rebajas anunciadas por muchos comercios no son siempre reales
La Federación recuerda que la Ley del Comercio Interior de Andalucía, modificada de espaldas a los consumidores, ya no obliga a indicar siempre el doble precio en el etiquetado.
FACUA.org
Andalucía-30/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que las rebajas, que comienzan mañana en la Comunidad Autónoma, no son siempre reales ya que hay comercios que vulneran la Ley al no tener al menos la mitad de sus artículos r