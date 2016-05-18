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FACUA alerta sobre la presencia de gluten no declarado en mouse de pato y otros productos de Etxenike

Varios productos, elaborados con hojaldre, no han incluido tampoco la información sobre alérgenos para la harina de trigo, trazas de soja, huevos y nuez.

FACUA.org
España-18/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre la presencia de gluten no declarado en varios productos de la marca Etxenike fabricados en Navarra.

En concreto, la alerta afecta a las tarrinas de mouse de pato al Oporto (lote L357151 y fecha de consumo preferente 11/05/16); mouse de pato

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