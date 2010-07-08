FACUA alerta sobre las principales irregularidades que pueden sufrir los consumidores en vacaciones
Demanda al Gobierno y las comunidades autónomas que mejoren e intensifiquen los protocolos de inspección sobre sectores donde aumentan las reclamaciones.
FACUA.org
España-08/07/2010
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