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FACUA alerta sobre las principales irregularidades que pueden sufrir los consumidores en vacaciones

Demanda al Gobierno y las comunidades autónomas que mejoren e intensifiquen los protocolos de inspección sobre sectores donde aumentan las reclamaciones.

FACUA.org
España-08/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña de información a los usuarios sobre los principales problemas que pueden sufrir durante sus vacaciones para fomentar que conozcan y defiendan sus derechos.

FACUA demanda a las distintas autoridades competent

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