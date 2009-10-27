FACUA analiza en un informe cómo hinchan las marcas líderes el precio de la lista de la compra
Apelan a reclamos irracionales para convencer a los consumidores de que sigan apostando por ellas y en algunos casos llegan a sugerir que la calidad y la seguridad no se encuentra en productos más baratos.
FACUA.org
Andalucía-27/10/2009
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Las firmas líderes en el mercado inflan el precio de la lista de la compra pero intentan convencer a los consumidores de que sigan apostando por ellas apelando a reclamos irracionales y en algunos casos sugiriendo que la calidad y la seguridad no se encuentra en productos más barato