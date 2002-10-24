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FACUA analiza en unas jornadas los motivos y efectos del consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes

La Federación denuncia que las campañas publicitarias inciden en el aumento de fumadores y bebedores a edades cada vez tempranas.

FACUA.org
Andalucía-24/10/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las campañas publicitarias de las industrias del tabaco y el alcohol están incidiendo en el aumento de fumadores y bebedores a edades cada vez más tempranas. Este ser&aacu

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