FACUA analiza en unas jornadas los motivos y efectos del consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes
La Federación denuncia que las campañas publicitarias inciden en el aumento de fumadores y bebedores a edades cada vez tempranas.
FACUA.org
Andalucía-24/10/2002
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