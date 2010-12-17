FACUA analiza las subidas que se han dado en 2010 en tarifas reguladas por las administraciones públicas
La asociación critica las excesivas subidas aprobadas en diversos sectores y reclama participación en la toma de decisiones.
FACUA.org
España-17/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre los cambios que se han producido en 2010 en tarifas reguladas por las administraciones públicas.
Así, ha evaluado la evolución que se ha producido en la electricidad, el gas natural y el gas but