FACUA analiza las subidas que se han dado en 2011 en tarifas reguladas por las administraciones públicas
Critica las muy elevadas subidas aprobadas en diversos sectores y reclama a las administraciones participación en la toma de decisiones.
FACUA.org
España-03/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un análisis sobre los cambios que se han producido en 2011 en tarifas reguladas por las administraciones públicas.
Así, ha evaluado la evolución que se ha producido en la electricidad, el gas natural y el gas but