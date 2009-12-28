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FACUA analiza los cambios producidos en 2009 en tarifas reguladas por las administraciones públicas

Critica las excesivas subidas aprobadas en diversos sectores y demanda participación en la toma de decisiones.

FACUA.org
España-28/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un análisis sobre los cambios que se han producido en 2009 en tarifas reguladas por las administraciones públicas.

Así, ha evaluado la evolución que se ha producido en la electricidad, el gas natural y el gas but

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