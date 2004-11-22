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FACUA Andalucía advierte a los usuarios que tienen derecho a reclamar indemnizaciones ante posibles daños por el apagón de esta madrugada

La Federación espera que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa abra un expediente para dilucidar las causas del incidente y las responsabilidades sobre el mismo.

FACUA.org
Andalucía-22/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA advierte a los usuarios afectados por el apagón de la pasada madrugada que tienen derecho a reclamar indemnizaciones ante posibles averías consecuencia del mismo en aparatos eléctricos.

FA

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