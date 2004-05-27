FACUA Andalucía apoya continuar con la regulación de horarios comerciales propuesta por el Gobierno central y secundada por la Junta de Andalucía
La Federación cree acertada la decisión de la Junta de Andalucía de seguir regulando los horarios de apertura de los establecimientos porque garantiza la competencia leal en el sector al evitar el monopolio de las grandes superficies.
FACUA.org
Andalucía-27/05/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA apoya la propuesta anunciada por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, que establece un nuevo marco regulador de los horarios comerciales. Esta medida se