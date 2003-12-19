FACUA Andalucía apoya la decisión de la Junta de continuar las investigaciones con células madre
La Federación considera que el Gobierno central se opone a las iniciativas por motivos religiosos.
FACUA.org
Andalucía-19/12/2003
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