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FACUA Andalucía apoya la decisión de la Junta de continuar las investigaciones con células madre

La Federación considera que el Gobierno central se opone a las iniciativas por motivos religiosos.

FACUA.org
Andalucía-19/12/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA lamenta la decisión del Gobierno Central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley Andaluza de Investigación con Células Embrionarias, aprobada por el Parlamento autonómi

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