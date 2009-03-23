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FACUA Andalucía celebra este viernes su 6º Congreso con el lema 'Renovación por un proyecto de futuro'

Francisco Sánchez Legrán dejará la presidencia tras 26 años al frente de la Federación para dar paso a un relevo generacional.

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Andalucía-23/03/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebra este viernes 27 de marzo en Sevilla su 6º Congreso, con el lema Renovación por un proyecto de futuro.

En el Congreso, Francisco Sánchez Legrán dejará la presid

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