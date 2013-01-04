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FACUA Andalucía compara las tarifas de los autobuses urbanos de diez ciudades andaluzas en 2012

Málaga y Jerez tenían los bonos con trasbordo más elevados de Andalucía, 8,00 euros, situándose como los quintos más caros a nivel estatal, sólo por detrás de Barcelona, Castellón, Girona y Madrid.

FACUA.org
Andalucía-04/01/2013
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FACUA Andalucía ha analizado las tarifas de 2012 de los autobuses urbanos de diez ciudades andaluzas, todas las capitales de provincia además de Jerez y Linares.

El estudio, que forma parte de un informe de FACUA sobre las tarifas de los autobuses en treinta y nueve ciudades

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