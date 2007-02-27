FACUA Andalucía comparece en el Parlamento para valorar el proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Valora positivamente que se pretenda dar respuesta a las exigencias de sostenibilidad en sus múltiples aspectos y superar así las ineficiencias e insuficiencias de las actuales normas sectoriales que se ocupan parcialmente del problema.
FACUA.org
Andalucía-27/02/2007
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