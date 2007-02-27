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FACUA Andalucía comparece en el Parlamento para valorar el proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Valora positivamente que se pretenda dar respuesta a las exigencias de sostenibilidad en sus múltiples aspectos y superar así las ineficiencias e insuficiencias de las actuales normas sectoriales que se ocupan parcialmente del problema.

FACUA.org
Andalucía-27/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha comparecido en el Parlamento andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía.

La presentación ante la Mesa de la Comisión de Med

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