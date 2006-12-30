FACUA Andalucía comparece en el Parlamento por la 'Ley del Botellón'
Denuncia que en su elaboración se ha prescindido de la participación efectiva de los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-30/12/2006
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FACUA compareció ante la Mesa de la Comisión de Coordinación del Parlamento andaluz para manifestar sus criterios sobre el Proyecto de Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, conocida como