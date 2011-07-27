FACUA Andalucía considera aberrante la prórroga de la línea de préstamos para vivienda libre
La Federación lamenta que la Administración andaluza incumpla el Plan Andaluz de Vivienda para el fomento de VPO mientras destina una dotación de casi mil millones de euros a inmuebles de iniciativa privada de hasta 275.000 euros.
FACUA.org
Andalucía-27/07/2011
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