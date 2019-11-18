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FACUA Andalucía considera insuficiente el cese del gerente del Servicio Andaluz de Salud

Reclama cambios profundos en las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Salud.

FACUA.org
Andalucía-18/11/2019
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FACUA Andalucía considera insuficiente la destitución del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno Verdugo tras las numerosas protestas por falta de personal y medios en la sanidad de la región.

La federación advierte de que so

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