FACUA Andalucía considera positivo el Pacto Andaluz por la Vivienda
Aunque su firma se ciñe a administraciones, sindicatos y empresarios, Chaves se ha comprometido con las federaciones de consumidores a suscribir un documento que implique a los usuarios y la Junta en el impulso de las políticas de acceso a una vivienda de calidad.
FACUA.org
Andalucía-13/12/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera positivo el Pacto Andaluz por la Vivienda, que será suscrito esta tarde en Sevilla.
FACUA Andalucía destaca, entre los avances que supondrá el desarrollo del Pacto, el compromiso