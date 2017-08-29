FACUA Andalucía considera un insulto a los consumidores la micromulta a Unicaja por las cláusulas suelo
Es una de las 20 entidades denunciadas por la federación en 2013. La Junta ya multó a BMN con 1,58 millones el pasado julio.
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Andalucía-29/08/2017
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FACUA Andalucía considera un insulto a los consumidores que la Junta pretenda saldar los fraudes cometidos por Unicaja a través de las cláusulas suelo con una pequeña multa de 3,15 millones de euros, que representa una ínfima parte de lo defraudado por la entida