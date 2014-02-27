FACUA Andalucía critica la falta de los consumidores en la mesa de construcción sostenible del gobierno
La asociación advierte de que se están repitiendo errores del pasado al obviar de esta mesa de diálogo a los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-27/02/2014
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FACUA Andalucía considera inadmisible que la Junta de Andalucía establezca una mesa de construcción sostenible sin contar con la presencia de los representantes de los consumidores. La constitución de esta mesa tuvo lugar el pasado 21 de febrero y pretendía esta