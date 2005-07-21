FACUA Andalucía critica las desproporcionadas subidas del 67% en las comisiones de El Monte
La circular remitida a sus clientes ha provocado confusión, al no mencionar que El Monte sigue sin cobrar comisiones en cajeros propios así como en los de Caja San Fernando y CajaSur.
FACUA.org
Andalucía-21/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA critica las desproporcionadas subidas del 67% que desde el 20 de julio ha aplicado la caja de ahorros El Monte en sus comisiones.
Las comisiones por reintegros o consultas en cajeros de las redes Euro 6000 (a