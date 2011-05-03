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FACUA Andalucía critica que la cuota fija del nuevo canon del agua recae sólo en los usuarios domésticos

Otros usos no asumirán este importe a pesar de beneficiarse también de las mejoras en las instalaciones hidráulicas de depuración.

FACUA.org
Andalucía-03/05/2011
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FACUA Andalucía critica que el nuevo canon del agua, pese a justificarse desde el interés general, sólo recae sobre los usuarios de las redes de abastecimiento y con un mayor peso en los usuarios domésticos.

En este sentido, los usuarios domésticos son lo

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