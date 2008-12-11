FACUA Andalucía critica que la Junta no haya consultado a las asociaciones de consumidores sobre el adelanto de las rebajas
Más allá de la medida coyuntural para 2009, la Federación demanda un debate más profundo tanto sobre el inicio como la duración de las rebajas y los mecanismos de control sobre el cumplimiento de la legislación.
FACUA.org
Andalucía-11/12/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA critica que el Gobierno andaluz haya aprobado el adelanto del inicio de las rebajas al 2 de enero sin consultar previamente la opinión de las federaciones de consumidores representativas.
La Consejer&ia