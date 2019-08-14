Nuestras acciones

FACUA Andalucía critica que Salud plantee que los cargos intermedios del SAS puedan ejercer en la privada

La federación considera que esta medida puede provocar un alto riesgo de conflicto de intereses.

FACUA.org
Andalucía-14/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía critica que la Consejería de Salud de la Junta haya planteado en el borrador de un nuevo decreto para la regulación de los puestos directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) eliminar la exclusividad de los cargos intermedios y permitir que ejerzan al mismo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos