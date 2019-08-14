FACUA Andalucía critica que Salud plantee que los cargos intermedios del SAS puedan ejercer en la privada
La federación considera que esta medida puede provocar un alto riesgo de conflicto de intereses.
FACUA.org
Andalucía-14/08/2019
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FACUA Andalucía critica que la Consejería de Salud de la Junta haya planteado en el borrador de un nuevo decreto para la regulación de los puestos directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) eliminar la exclusividad de los cargos intermedios y permitir que ejerzan al mismo