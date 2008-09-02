FACUA Andalucía demanda un aumento de las inspecciones para sancionar a los comercios que sigan anunciando rebajas
La Federación recuerda que acabaron el 31 de agosto y denunciará a los establecimientos que incumplan la norma incurriendo en competencia desleal.
FACUA.org
Andalucía-02/09/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recuerda que el periodo de rebajas que contempla la ley acabó el pasado 31 de agosto y que los comercios que sigan anunciándolas están vulnerando la Ley del Comercio Interior de Andalucía.<