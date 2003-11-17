Nuestras acciones

FACUA Andalucía denuncia en el Parlamento que los presupuestos en materia de Consumo pretenden debilitar al movimiento de consumidores

La Federación ha comparecido ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-17/11/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

«Todo por los consumidores, pero sin los consumidores». Así sintetiza la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA su valoración sobre los nuevos vientos que soplan en las políticas y presupuestos en materia de Consumo de la Consej

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos