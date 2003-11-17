FACUA Andalucía denuncia en el Parlamento que los presupuestos en materia de Consumo pretenden debilitar al movimiento de consumidores
La Federación ha comparecido ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-17/11/2003
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«Todo por los consumidores, pero sin los consumidores». Así sintetiza la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA su valoración sobre los nuevos vientos que soplan en las políticas y presupuestos en materia de Consumo de la Consej