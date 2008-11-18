FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz pretende un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores
Se prevén recortes presupuestarios del 10,5% poco después de haber aprobado un Plan Estratégico de Protección de los Consumidores.
FACUA.org
Andalucía-18/11/2008
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