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FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz pretende un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores

Se prevén recortes presupuestarios del 10,5% poco después de haber aprobado un Plan Estratégico de Protección de los Consumidores.

FACUA.org
Andalucía-18/11/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA denuncia que el Gobierno andaluz pretende emprender en 2009 un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores con un recorte presupuestario del 10,5%. Y ello tras haber aprobado en se

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