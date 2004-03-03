FACUA Andalucía desarrolla una campaña para fomentar el ahorro energético
La Federación ha editado dos publicaciones sobre el ahorro de energía en los electrodomésticos y la calificación y certificación energética de viviendas.
FACUA.org
Andalucía-03/03/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA desarrolla una campaña con el fin de difundir el uso racional de la energía. De este modo, intenta mostrar cuáles son las posibles alternativas para hacer más eficiente su consumo