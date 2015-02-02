Nuestras acciones

FACUA Andalucía desarrolla una campaña sobre alimentación saludable y sostenible

La federación publica un informe con los resultados de la encuesta realizada a los consumidores andaluces sobre sus hábitos de consumo.

FACUA.org
Andalucía-02/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía está desarrollando una campaña que contempla la realización de diversas actividades para impulsar y promocionar hábitos de consumo más saludables.

La iniciativa incluye acciones como la realización de una serie de talleres so

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos