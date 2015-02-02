FACUA Andalucía desarrolla una campaña sobre alimentación saludable y sostenible
La federación publica un informe con los resultados de la encuesta realizada a los consumidores andaluces sobre sus hábitos de consumo.
FACUA.org
Andalucía-02/02/2015
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FACUA Andalucía está desarrollando una campaña que contempla la realización de diversas actividades para impulsar y promocionar hábitos de consumo más saludables.
La iniciativa incluye acciones como la realización de una serie de talleres so