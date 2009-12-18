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FACUA Andalucía edita una guía sobre el suministro de agua

Se tratan temas como los derechos y deberes de usuarios y administradoras, el sistema tarifario o los pasos a seguir para formular una reclamación.

FACUA.org
Andalucía-18/12/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha editado una guía titulada Suministro de agua.

En la publicación de 28 páginas, patrocinada por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, se informa

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