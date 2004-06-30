FACUA Andalucía emprende su campaña de información a los consumidores sobre sus derechos en las rebajas
En Andalucía, como en la mayoría de comunidades autónomas, las rebajas comienzan el 1 de julio y podrán prolongarse hasta el 31 de agosto.
FACUA.org
Andalucía-30/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha puesto en marcha su campaña de información a los consumidores sobre sus derechos en las rebajas alertando sobre varios tipos de ofertas gancho engañosas que determinados establecimientos suelen