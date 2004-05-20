FACUA Andalucía en colaboración con Epresa desarrolla una campaña informativa para la sustitución de los contadores eléctricos con más de treinta años
FACUA Andalucía subraya la importancia de este tipo de campañas consensuadas con las asociaciones de consumidores para evitar casos como los de Sevillana Endesa, en los que la sustitución se lleva a cabo sin informar previamente a cada afectado ni indicar los derechos que les amparan.
FACUA.org
Andalucía-20/05/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha establecido un acuerdo con la empresa de suministros eléctricos Electricidad de Puerto Real S.A. (Epresa) para llevar a cabo conjuntamente una campaña de información previa a la susti