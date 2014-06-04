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FACUA Andalucía exige a la Administración medidas a favor del pequeño comercio y los productos de cercanía

La asociación considera esencial proporcionar herramientas a los consumidores para que puedan optar con libertad entre la mayor variedad de formatos de compra.

FACUA.org
Andalucía-04/06/2014
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FACUA Andalucía exige a las administraciones públicas que apuesten decididamente por la puesta en marcha de medidas que logren impulsar la comercialización de productos de cercanía. Resulta de vital importancia dotar de mecanismos y herramientas a los consumidores para

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