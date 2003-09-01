FACUA Andalucía informa a los usuarios sobre sus derechos ante el nuevo mercado del gas
La Federación ha editado una guía bajo el título Suministro de gas. Conoce tus derechos.
FACUA.org
Andalucía-01/09/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha editado una guía para informar a los consumidores sobre las novedades existentes en el sector del gas y para que conozcan sus derechos como usuarios del servicio.
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