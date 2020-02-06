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FACUA Andalucía insta a la Junta a eliminar una cláusula abusiva de los contratos de comedores escolares

El nuevo pliego de condiciones obliga a los usuarios avisar de las ausencias con tres días de antelación para evitar que se les cobre el día que el menor no acude.

FACUA.org
Andalucía-06/02/2020
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FACUA Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Andaluza de Educación para reclamar la eliminación de la cláusula del nuevo pliego de condiciones de contrato de los comedo

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