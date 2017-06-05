Nuestras accionesAnte la llegada de las altas temperaturas

FACUA Andalucía insta a la Junta a que garantice condiciones de climatización óptimas en los colegios

La asociación plantea la necesidad de acometer un plan de climatización en los centros escolares, coordinado por la Consejería y con la participación de la Agencia Andaluza de Energía, trabajadores y ampas.

FACUA.org
Andalucía-05/06/2017
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FACUA Andalucía considera inaceptables los argumentos de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, por los que justifica la falta de aire acondicionado en los colegios andaluces en que «no es aconsejable» para la salud

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