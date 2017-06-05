FACUA Andalucía insta a la Junta a que garantice condiciones de climatización óptimas en los colegios
La asociación plantea la necesidad de acometer un plan de climatización en los centros escolares, coordinado por la Consejería y con la participación de la Agencia Andaluza de Energía, trabajadores y ampas.
FACUA.org
Andalucía-05/06/2017
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