FACUA Andalucía lanza una campaña con ocho vídeos sobre #consumosostenible y responsable
La federación conciencia sobre los productos ecológicos, el etiquetado o el comercio justo.
FACUA.org
Andalucía-07/02/2017
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FACUA Andalucía ha puesto en marcha una campaña con ocho vídeos con la que pretende fomentar el consumo responsable, solidario y sostenible de los usuarios, tanto de alimentos como de productos de uso diario como los de higiene personal o limpieza.
La alimentació