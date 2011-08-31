FACUA Andalucía llama a los consumidores a movilizarse contra la reforma constitucional
La Federación muestra su oposición a una medida que favorece todavía más los intereses de los poderes financieros y que puede traer más recortes sociales.
FACUA.org
Andalucía-31/08/2011
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