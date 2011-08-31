Nuestras acciones

FACUA Andalucía llama a los consumidores a movilizarse contra la reforma constitucional

La Federación muestra su oposición a una medida que favorece todavía más los intereses de los poderes financieros y que puede traer más recortes sociales.

FACUA.org
Andalucía-31/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía muestra su apoyo a las concentraciones convocadas por CCOO y UGT de Andalucía el 1 de septiembre para rechazar la reforma constitucional para fijar un techo del gasto público, una medida que favorece todavía más los intereses de los poderes finan

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos