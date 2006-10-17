FACUA Andalucía llama a los consumidores a participar en la manifestación contra la pobreza
El 21 de octubre en Sevila, con el lema Rebélate contra la pobreza: más hechos, menos palabras.
FACUA.org
Andalucía-17/10/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA se une al llamamiento de la Alianza Andaluza contra la Pobreza, de la que forma parte, para que toda la sociedad se movilice, actúe y presione a los líderes políticos y exija, como primer paso par